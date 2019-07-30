Fas Milli Günü Resepsiyonu
ANKARA (AA) – Fas Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.
Fas'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Said Aid Talebe Aliev'in ev sahipliğinde başkentte gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yanı sıra çok sayıda diplomat katıldı.
Resepsiyona, Fas'ın Ankara'ya yeni atanan ancak henüz güven mektubunu sunmayan Büyükelçisi Muhammed Ali Lazrak da iştirak etti.
Fas'ın yöresel ezgileri eşliğinde kutlama pastasının kesildiği resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.
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