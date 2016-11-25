Fatih Erbakan: Erbakan hocamız, yıllar önce FETÖnün kirli yüzünü görüyordu

Erbakan Vakfı Erzurum Temsilciliğinin açılışı için Erzurum’a gelen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Müftülük Konferans salonunda ‘Irkçı Emperyalizmin ve Siyonizm’in Planlarından Kurtulmanın Yolları’ konulu konferansta konuştu. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın yıllar önce FETÖ’nün benekli yüzünü gördüğünü belirtti. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ortada 15- 25 Aralık olayı daha yokken 15 Temmuz darbe girişimi daha yokken 20 sene 30 yıl evvel bugün terörist diye ifade kullanan kimselerin o kişilerle ilgili olarak o dönemde isimlerini besmeleyle ağzına aldığı dönemde Erbakan hocamıza sorduklarında diyordu fakat bu cemaatin bu grubun okullarına, dershanelerine, sohbetlerine çocuklarınızı gönderirseniz bu çocuklar yarın bir gün Siyonizm’in askeri olurlar diyordu. O dönemde Erbakan hocamızın bu sözleri en yakınları göre bile yadırganıyordu. Kendisine açık açık söyleyemeseler de içlerinden hocam amma yaptınız. Hani deyin oysa bu çocuklar şuursuz olur, bilinçsiz olur, işe yaramaz adam olur, bu çocuklardan yarın bir gün menfaat gelmez deyin hazır lakin Siyonizm’in askeri olur seslenmek ne aramak hocam. Adamlar ayet okuyor, hadis okuyor, risale okuyor. Nur yüzlü adamlar, başlarından takke yetkisiz olmuyor. Dünyanın dört bir yanına bu değin hizmet yapıyorlar. Bu adamların okuluna giden sohbetine dışarı giden nasıl olur da Siyonizm’in askeri olur diye içlerinden geçiriyorlardı. Lakin 20 sene 30 sene sonradan 15 Temmuz gecesinde dış güçlerin yönlendirmesiyle yaptıkları bu kalkışmanın olduğu gece Erbakan hocamızın o sözleri ne kadar doğru ve reel olduğunun ispatlandığı bir gece oldu” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa – Selçuk Kaya