Fatih Mahallesi'ne yeni okul
SİVAS (AA) – Sivas'ta Fatih Mahallesi'ne yapılacak 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokul ile spor salonunun temeli atıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi, kırsalda yürüttüğü çalışmaların Sivas'ta eğitim kalitesine katkı sunmak adına eğitimde yeni projelere hayat veriyor.
Bu kapsamda Sivas merkez Fatih Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 bin metre kare projelendirme alanına yapılacak 24 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul ile spor salonunun temeli atıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, temel atma törenine katıldı ve yetkililerden yapılacak okul hakkında bilgi aldı.
Proje kapsamında okulda 1 konferans salonu, 2 fen laboratuvarı, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 2 teknoloji tasarım atölyesi, 1 kütüphane, 1 arşiv, 1 bilgisayar dersliği, mescit ve spor salonu yapılacak.
Toplam kapalı alanı bin 280 metrekare olan spor salonu içerisinde de 907 metrekarelik hentbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak.
Spor salonunda, öğrenci ve öğretmenler için soyunma odalarıyla su deposu, pano odası ve seyir terası da bulunacak.
Bin 70 metrekare oturuma sahip olan okullar 4 kattan oluşacak.
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