Fatih Metin, Budapeştede 15 Temmuz Fotoğraf Sergisini açtı

Budapeşte’de devlete ait ziyarette bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2012 yılından bu yandan Budapeşte’de etkinlik belirten Yunus Emre Enstitüsü’nde, Budapeşte Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün organizatörlüğünde, Anadolu Ajansı’nın (AA) fotoğraflarından oluşan FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni açtı.

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Resim Sergisi’nin açılışını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ”Anadolu Ajansı bizim için çok kayda değer ve yüz akımız. Bu ulusal sorumluluğu hakkıyla gerçekleştirmek namına bu sergiye yapmış olduğu katkıdan nedeniyle ajansımıza fazla teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin açılışında konuşan Metin, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde darbe girişimini bastırdığını belirterek, şunları kaydetti: ”Anadolu Ajansının paylaştığı bu fotoğraflarda da görüldüğü gibi halkımız sadece ve yalnızca göğsünü siper ederek, topa, tanka, uçağa, helikoptere karşı durarak ayrıca demokrasiye ayrıca de hukuka sahip çıktı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi ‘Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın’ sözüne binaen halkımız bu hayasızca girişime karşı göğsünü siper etti ve bunu durdurdu. Halkımızın olaya el koymasından daha sonra hükümetimiz de çok hızlı bir şekilde hareket ederek her türlü tedbiri almıştır. Bundan daha sonra bize düşen, ülkemizin ayrıca bölgesinde keza de dünyada dünden daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesidir.”

Metin, Anadolu Ajansı’nın kendileri için fazla kayda değer ve yüz akı olduğunu, ulusal sorumluluğu hakkıyla yapmak adına bu sergiye yapmış olduğu katkıdan nedeniyle Anadolu Ajansı’na fazla teşekkür ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ise, ”15 Temmuz hepimizin zihninde acı bir hatıra olarak duruyor. Macaristan’da kamuoyunu bilgilendirme çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Macar toplumunda bir farkındalık yaratıldığını düşünüyorum. Macar kardeşlerimizin 15 Temmuz’u daha iyi anlamaları için çok yardımcı olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Sergi açılışına katılan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Bakan Yardımcısı Metin’e meşhur Macar porselen markası Hollohazi saat armağan etti. Başar, 15 Temmuz darbe girişimini aylardır Macar vatandaşlarına anlattıklarını belirterek, ‘‘Bu resim sergisi bu darbe girişiminin ne denli hunharca olduğunu anlatacak. Temennim bir daha böyle demokrasi karşıtı hareketlerin yaşanmaması. 1t Temmuz darbe girişimin unutmayacağız ve unutturmayacağız.’’ Diye konuştu.

Mehmet Başaran