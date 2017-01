“Fatih Projesi eğitimde fırsat eşitliği getirdi”

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Fatih Projesi’nin en büyük kazanımının eğitim sisteminde fırsat eşitliği getirmek olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Projesi’nin eğitimde teknolojiye yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti.

Etkileşimli tahta, altyapı, internet ve tablet bilgisayarların Fatih Projesi’nin ana unsurları arasında yer aldığını ifade eden Tırnakçı, öğrencilerin bu teknolojik unsurları kullanırken faydalı olması için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerik portalının da hizmet verdiğini hatırlattı.

EBA’da 1 milyona yakın içerik bulunduğuna işaret eden Tırnakçı, “Kitaplarımız PDF ortamında, tamamı EBA portalının içerisinde. Derslerle ilgili kazanımların eşleştiği videolar, görsel içerikler, animasyonlar, testler ve deneme sınavları var. Eğitimin teknolojiyle buluştuğu nokta Fatih projesi. Dünya ölçeğinde önemli ve büyük bir yatırım.” dedi.

Fatih Projesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sürekli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Tırnakçı, “Sürekli güncellenen ve büyüyen bir yapı var. Önümüzde 300 bin civarında tahta yatırımı var. Bu yatırımlar için para harcanmaya devam ediliyor. Asıl olan bunlardan ne düzeyde istifade ettiğimiz, bu istifade düzeyini ve erişilebilirliğini artırmaktır.” diye konuştu.

– Fırsat eşitliği sağladı

Projeyi rakamlarla sınırlandırmayı doğru bulmadığını ve dünyada bu anlamdaki yatırımları takip ettiklerini dile getiren Tırnakçı, şöyle konuştu:

“Fatih Projesi çok özgün ve farklı bir yere sahip. Öğretmenin anlattığı konuyu öğrencinin hayal edebilmesi, onu hızlı algılayabilmesi ve hızlı öğrenebilmesi için teknoloji bir araç. Tarihi bir olayı anlatırken bir animasyonla anlatması var, bir de öğretmenin sözel olarak anlatması var. Aradaki fark sonuca direkt yansıyacaktır. Proje kapsamında hızlı bir etkileşim, geri dönüşüm ve hızlı bir ulaşım var. Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursa olsun, hangi okulda eğitim alıyorsa alsın, bütün öğrencilerimiz bilgisayarın başına oturduklarında EBA’da aynı içeriklere aynı anda ulaşabiliyor. Dolayısıyla fırsatları eşitlemiş olduk. Fatih Projesi eğitimde fırsat eşitliği getirdi. Türkiye’nin her tarafındaki her öğrenci hatta yurt dışındaki okullarımızda eğitim alan çocuklarımız da Ankara’daki, Edirne’deki, Kars’taki öğrencimizin ulaştığı içeriklere ulaşabiliyor, aynı şartlarda eğitim alabiliyor. Aslında teknolojinin bize en büyük katkısı bu. Fatih Projesi’nin asıl sağladığı katkı, gelişmişlik, ulaşım ve bölge farkı gözetmeksizin her öğrencimizin eğitimin bütün argümanlarına hızla ulaşabiliyor olmasıdır.”

Tırnakçı, Fatih Projesi’nin yanı sıra hükümetin tekli eğitime geçilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüğünü ve bunun için yeni dersliklere ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda yatırımların devam ettiğini kaydetti.

– “Devletimiz teknolojik yatırım yapıyor”

Öğretmen adaylarının etkileşimli tahta EBA, e-okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kavramlarına yabancı geldiklerine dikkati çeken Tırnakçı, şöyle devam etti:

“Öğretmenliğe hazırlanan öğrencilerimize eğitim süreleri içerisinde etkileşimli tahta EBA, e-okul ve MEBBİS’i öğreterek mesleğe dahil olmalarını amaçlıyoruz. Bunun için üniversitelerle ortak çalışmalar yapacağız. Devamında da bu öğrencilerimiz öğretmen olduklarında EBA’ya içerik üretecek. Bu anlamda kendilerini tüketen değil üreten bir noktada görmeleri için bir çalışma yaptık. Devlet teknolojiye yatırım yapıyor, asıl kullanıcıları öğretmenler ve istifade edenler öğrenciler. Dolayısıyla bu süreçte öğretmen adaylarını sisteme eğitim hayatları süresi içerisinde dahil ediyoruz ve daha verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”