Fatih Terim, Mesut Yılmaz’ı yalnız bırakmadı

Sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış oradaki işlemlerinin ardından özel bir hastanenin morguna götürülmüştü. Ünlü teknik direktör Fatih Terim, ABD dönüşü hastaneye gelen Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ı yalnız bırakmadı. Fatih Terim, Mesut Yılmaz ile birlikte hastaneden ayrılarak Beykoz Konaklarında bulunan Mesut Yılmaz’ın evine geldi. Yaklaşık 1 saat burada kalan Fatih Terim, Beykoz konaklarından çıkışı sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Sabahtan bu yana olayları takip ettiğini söyleyen Fatih Terim, “Ben hastanedeydim, beraber eve kadar geldim. Sabahtan beri olayları takip ediyorum. Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah hiç kimseyi evlatlarıyla sınamasın. 10-12 saat uçak yolculuğundan sonra hiç kolay değil, Allah yardım etsin. Hakikaten hepimizin çok üzüldüğü bir olay. Mesut beyle Berna hanım çok kötüler, yine de Mesut bey ayakta durmaya çalışıyor, hiç kolay değil, Allah yardım etsin. Gerekçesi ne olursa olsun, hiç kolay değil, hiç güzel değil, gencecik bir çocuk Allah geride kalanlara yardım etsin. Mesut bey benim çok eski dostum, başbakan olduğu zamanda olmadığı zamanda çok ciddi bir dostluğumuz var. Yanında olmak bizim en büyük görevimiz” dedi.

Ufuk Kıvık – Selim Bayraktar