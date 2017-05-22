Fatma Şahin’e kongrede önemli görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 998 gün sonra bitmiş Ak Parti’nin başına geçeceği kongrede, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in divan üyeliğine seçilmesi bölge ve ülke siyasetinde büyük ses getirdi. Fatma Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurduğu üyeliği sosyal medyada akustik uyandırdı. Bölge ve ülke siyasetindeki bir fazla isim, Şahin’in divan üyeliğine seçildiğini belirterek, kutlarken sosyal ağ kullanıcıları ise Fatma Şahin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu yürüyüşünde yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kendisini yalnız bırakmayanları bugüne kadar olduğu gibi tekrar tekrar sahiplendi” yorumları yaptı.

Fatma Şahin 2. Mucizevi Kongresinde de Bekir Bozdağ’ın başkan olduğu divanın üyeleri aralarında da yer almıştı.

Fatma Şahin kimdir?

Fatma Şahin, Gaziantep’te Ak Partinin il Kurucu üyesi olan Fatma Şahin, 16 yıllık yıllık siyaset hayatında hiç Ak Parti’den ayrılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar kurucu Bakanlığını yapan Fatma Şahin, TBMM’deki, Terör Iffet cinayetleri, Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma, Sanayi Ticaret ve Enerji, AB Uyum, AB Karma Parlamento komisyonlarında tahsis aldı. AK Parti Bayan Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de yapan Şahin, Ak Parti’nin ikinci herzamanki kongresinde ise Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçilmişti.