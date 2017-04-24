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Fatma Şahin’in zor anları

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde doğan ve Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti. Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can’ı görür görmez kucağına al.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:30

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde doğan ve Hayvanat Bahçesi’nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti.

Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can’ı görür görmez kucağına aldı. Bir süre minik şempanzeyi seven Başkan Şahin, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

Can’ın attığı tokat sonrası Belediye Başkanı Şahin’in gözlüğü düştü. Tepkiye karşın minik şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can’ı severek sakinleştirdi.

Lider Olgun 



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