Fatmanur “güneş” engelini azmiyle aşacak

KONYA (AA) – AYŞE ŞENSOY – Konya’da 1 yaşındayken cilt kanserine yakalanan Fatmanur Karakuş, azmi ve yaşama sevinciyle herkese örnek oluyor.

Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi’nde oturan Leyla ve Ali Karakuş çiftinin hayatı, 1999 yılında kızlarının milyonda bir görülen cilt kanseri türü olan “xeroderma pigmentosum” hastalığına yakalandığını öğrenmeleriyle değişti.

Konya’da “bu hastalığın tedavisi yok” denilmesi üzerine birçok şehre giden aile, hiçbir yerden olumlu yanıt alamadı. En son Adana’da tedavi görmeye başlayan, güneşe çıkması yasak olan 17 yaşındaki Fatmanur, yıllarca annesi ile Adana’ya gidip geldi. Maddi imkansızlıktan dolayı özel araçla gidemediği için sürekli güneşe maruz kalan, saatlerce otogarda araç bekleyen Fatmanur’un hastalığı ilerledi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e yazdığı mektuba yanıt alan Fatmanur, kendisine tahsis edilen araçla Adana’ya gidip gelmeye başladı.

Özgüven, özel mesleki eğitim okulunda eğitim gören Fatmanur’un “bir eşya gibi evde durmak istemiyorum” demesi üzerine belediyede staj imkanı tanıdı. Okulda hastalığını bulaşıcı sanıp kendisiyle konuşmayanlara inat derslerine sımsıkı sarılan Fatmanur’un hayali, iyi yerlere gelip kendisi gibi hastalara çare olmak.

– “Bunlar benim aksesuarlarım”

Fatmanur Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula başladığında hastalığını bulaşıcı sanıp kimsenin yanına oturmak istemediğini söyledi.

Arkadaşlarının kendisiyle oynamak istediğini belirten Karakuş, “Her şeye rağmen çocuktum, mutlu ve umutluydum. Hep bunlara inanarak ayakta kaldım. Kendime bir söz verdim, ‘eğer okuyup iyi yerlere gelirsem belki de bu hastalığın tedavisini ben bulacağım’ dedim. Hiçbir zaman hayata, okumaya küsmedim.” diye konuştu.

Karakuş, devam ettiği özel mesleki eğitim okulunda çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Öğretmenlerim ve benim gibi özel arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. ‘Yüzüne ne oldu?’ diye soranlara ‘kanserim’ dediğimde ‘üzülme’ diyorlar. Ben de ‘üzülmüyorum, bunlar benim engelim değil aksesuarım’ diyorum. Benim gibi hastalar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramasın. Hayata küsmesin.” ifadelerini kullandı.

– “Güneşte fazla kalmamam gerekiyor”

Yazdığı bir mektup sonrası Belediye Başkanı Özgüven’in kendisini ziyaret ettiğini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

“Başkanım, kimsenin yapmadığını yaptı. Kendisine artık evde oturmak istemediğimi söyledim. Eylül ayından beri belediyenin destek hizmetler müdürlüğünde staj görüyorum. Çok mutluyum. Artık eskisi sıkılmıyorum. Güneşte fazla kalmamam gerekiyor. Ama yeri geliyor ameliyatlardan sonra araç bulamıyorduk. Saatlerce otogarda beklerdim. Başkanımız Adana’ya gidip gelmem için özel araç tahsis etti. Onun sayesinde daha iyi tedavi görüyorum.”

Karakuş, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüp, sohbet etmek olduğunu ifade etti.

– “Hastalığı yeneceğine inanıyorum”

Anne Leyla Karakuş da kızının milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Kızının rahatsızlığına Konya, İstanbul, Kayseri ve Niğde’de çare aradıklarını anlatan Karakuş, şunları kaydetti:

“17 yıl böyle geçti. Şimdi Adana’ya gidiyoruz. Çok zorluk çektik. Saatlerce otogarda beklediğimiz günler oldu. Yollarda ağlardım. Fatmanur, çoğu zaman okulunda da dışlandı ama hiçbir zaman azmini yitirmedi. Hep ‘okuyacağım’ dedi. Belediyeye gideceği gün çok mutlu oluyor. Sabah erkenden kalkıp hazırlanıyor. Onu mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Kızımın hastalığı yeneceğine inanıyorum. Allah başkanımızdan ve doktorlardan razı olsun. Tek isteğim kızımın güneş görmeyen bir yerde çalışması.”

Ereğli Belediye Başkanı Özgüven ise Fatmanur’un Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğüne işaret ederek, “Haftalık rutin kontrolü var. Belediyeden sosyal ekiplerimiz ona refakat ediyor. Fatmanur hastalıkla mücadele etmesini iyi biliyor. Çok azimli, derslerinde de çok başarılı. Her zaman yanında olacağız.” şeklinde konuştu.