Fenerbahçe sezonun ilk galibiyetini 5 golle buldu

İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 4. haftada Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek, ilk galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maça istekli başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Josef de Souza’nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Ozan Tufan, 45. dakikasında ise Emenike ile birer gol bulan konuk ekip, devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, 57. dakikada Tunay Torun’un penaltıdan attığı golle farkı 2’ye (1-3) indirerek, umutlandı ancak Sow’un 73 ve İsmail Köybaşı’nın 84. dakikadaki golüyle farkı açan Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde bu sezon yaptığı 3 müsabakada 1 beraberlikle 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 4’e yükseltti.

İlk 4 maç sonunda 1 puanı bulunan Kasımpaşa ise son sırada kaldı.

45 maç sonra 5 gol



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı.

Fenerbahçe, son 4 farklı galibiyetini ise geçen sezon yarıda kalan ve sarı-lacivertlilerin lehine tescil edilen Trabzonspor müsabakasında elde etti.

İsmail Köybaşı’ndan ilk gol



Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kasımpaşa karşılaşmasına 79. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın yerine dahil olarak ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı terleten İsmail, 5 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Emenike’den 583, Sow 402 gün sonra gol buldu



Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçındaki 3. golü kaydeden Emenike, Süper Lig’de 583 gün sonra gol attı.

Ligde son golü 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor’a atan Nijeryalı futbolcu, geçen sezon yurt dışında farklı takımlarda forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe’ye dönen Emenike, bu sezon ilk golünü kaydederken, sarı-lacivertli forma ile 583 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısındaki 4. golünü atan Sow da 402 gün sonra sarı-lacivertli formayla skoru değiştirdi.

Geçen sezonun ilk haftasındaki Eskişehirspor maçında fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, ikinci haftadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Ehli takımına transfer oldu. Bir sezon El-Ehli’de top koşturduktan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye dönen Sow, 2. maçında ilk golünü attı.

Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı



Fenerbahçe’yi desteklemek için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na gelen taraftarlar adeta ikiye bölündü.

Kendileri için ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu bölümde iki gruba ayrıldı. Birbirinden bağımsız hareket eden taraftarlar, aynı anda farklı tezahüratlar yaptı.

Muhabir: Emrah Oktay