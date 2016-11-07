Feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan 11.00 ve 19.00, Kabatepe’den 13.00 ve 21.00 seferleri iptal edilmiştir. Gökçeada’dan 07.00 ve 15.00, Kabatepe’den 09.00 ve 17.00 saatlerinde seferler düzenlenecektir” denildi.

Öteki hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.

Murat Yüksel