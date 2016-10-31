festival-ses-getirdi

Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi Sıcak Sırça Atölyesi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Sırça Festivali’ne İngiltere’den Steven Ciezki, Amerika’dan Colin Webster, Japonya’dan Nobuyuki Fujiwara ressam olarak katıldı. Cam sanatının inceliklerinin anlatıldığı konferans ve Sıcak Sırça Üfleme Çalıştayları’nın gerçekleştiği 4. Uluslararası Sırça Festivali bir hafta sürdü.

4. Uluslararası Sırça Festivali’nde Sıcak Cam Üfleme Çalıştayları aranjör Ciezki, Webster ve Fujiwara çalıştay boyunca cama yaşam verirken, sırça sanatının inceliklerini de izleyicilerle paylaştı. Sırça sanatçıları, bir camın oluşturulmasından işlenmesine ve şekillendirilmesine kadar süren bütün aşamalarını kendilerini izleyen izleyicilere sergiledi.

Cam Festivali’ne yoğun ilgi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da izleyicileri arasında bulunduğu Sıcak Sırça Üfleme Çalıştayları’na Eskişehirliler yoğun alaka gösterdi. Karnaval boyunca milletvekillerini, belediye başkanlarını, sanatçıları ağırlayan 4. Milletlerarası Sırça Festivali, okullardan, kreşlerden, üniversitelerden, Samsun, Rize, Nevşehir, Afyon, Kütahya ve İstanbul başta olmak üzere çoğu şehirden ziyaretçi akınına uğradı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da festivalin düzenlendiği Tarihi Kurşunlu Külliyesi’ne gelerek, karnaval çalışmalarını izledi. 4. Milletlerarası Sırça Festivali’ni izlemek için Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi’nden öğrenci ve akademisyenler Eskişehir’e geldi. Festivalin düzenlendiği Tarihi Kurşunlu Külliyesi’ni gezen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, sanatçılar kadar gerçekleştirilen konferans ve çalıştaylara katıldı. 4. Milletlerarası Cam Festivali ufak konuklarını da ağırladı. Odunpazarı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne tabi Oyunpazarı Çocuk Yuvası ve Gündüz Bakımevi ve Özel Atayurt Okulları’nda eğitim gören minikler 4. Milletlerarası Cam Festivali doğruca cam sanatları ile tanıştı. Türkiye Kardeşleri Yurtiçi Metamorfoz Programı dahilinde Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde bulunan Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi’nden gelen 10 öğrenci festivalin birincil günlerinde Kurşunlu Külliyesi’ne gelerek sanatçıların çalışmalarını izledi.

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici ile camın ressam isimleri biraraya geldi

4. Milletlerarası Sırça Festivali’nde camın artist isimleri ile klarnetin artist ismi Hüsnü Şenlendirici bir araya geldi. Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek ile oluşturdukları Taksim Trio adlı müzik grubu ile karnaval zarfında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) konser saptamak için Eskişehir’e gelen Hüsnü Şenlendirici, festivalin gerçekleştiği Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi’ne gitti. Kurşunlu Külliyesi’ni gezen Şenlendirici, peşinde da festival çalışmalarını inceledi.

Taksim Trio dinleyicileri mest etti

Aytaç Doğan, Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek’in oluşturduğu müzik grubu Taksim Trio 4. Milletlerarası Cam Festival’nin 3’üncü gününde YKSM’de konser verdi. Taksim Trio Konseri için Eskişehirliler neredeyse YKSM’ye akın etti. Taksim Trio Konserine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, festivale katılan sanatçılar; Steven Ciezki, Colin Webster, Nobuyuki Fujiwara, meclis üyeleri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Yüzlerce kişinin izlediği konserde Taksim Trio enstrümanları ile birbirinden güzel eserlere hayat verirken, İsmail Tunçbilek de “Yalan Dünya” ve “Derdin Ne” adlı şarkıları söyledi. Taksim Trio dinleyicilerden tam not alırken, konser sonrasında Eskişehirliler Taksim Trio’yu ayakta alkışladı.