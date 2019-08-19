FETÖ firarisi eski emniyet müdürü “gaybubet evi”nde yakalandı
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç'ın üzerinde kimlik bulunamadı.
Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu belirlendi.
FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği"nde yönetim kurulu başkanlığı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dış ilişkiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev aldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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