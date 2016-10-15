Ana Sayfa   >   Genel   >   FETÖ ile irtibatlı okulda gizli oda bulundu

FETÖ ile irtibatlı okulda gizli oda bulundu

– Konya’da FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okulda, gizli oda bulundu

15 Ekim 2016 Cumartesi, 22:24
FETÖ ile irtibatlı okulda gizli oda bulundu

Benzer Konular

Şehit Cambaz'ın fotoğrafları ziyarete açıldı
Şehit Cambaz'ın fotoğrafları ziyarete açıldı
Ankara Halk Ekmek işçilerinin toplu sözleşme sevinci
Ankara Halk Ekmek işçilerinin toplu sözleşme sevinci
Kapatılan FETÖ okulunda gizli kamera bulundu
Kapatılan FETÖ okulunda gizli kamera bulundu

KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) devredilen okulda, gizli oda çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Merkez Karatay ilçesindeki Özel Güventaş Anadolu Lisesinde, gelen ihbar üzerine polis, inceleme yaptı.

Okul yönetiminin, binanın üst katındaki pencereden şüphelenmesi üzerine yapılan ihbar sonrası polisin yaptığı araştırmada, çatı katına çıkan merdivenin alçıpan ile kapatıldığı anlaşıldı.

Ekiplerin duvarı yıkması ile şark odası şeklinde dizayn edilen, 250 kişilik sohbet odası görüldü. Yerden halılarla döşenmiş odada, ayakkabılık, abdesthane ve mutfak tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada odada çok sayıda Kur’an-ı Kerim, cüz, meal bulundu.

fetö Gizli oda

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet