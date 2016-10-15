FETÖ ile irtibatlı okulda gizli oda bulundu

KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) devredilen okulda, gizli oda çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Merkez Karatay ilçesindeki Özel Güventaş Anadolu Lisesinde, gelen ihbar üzerine polis, inceleme yaptı.

Okul yönetiminin, binanın üst katındaki pencereden şüphelenmesi üzerine yapılan ihbar sonrası polisin yaptığı araştırmada, çatı katına çıkan merdivenin alçıpan ile kapatıldığı anlaşıldı.

Ekiplerin duvarı yıkması ile şark odası şeklinde dizayn edilen, 250 kişilik sohbet odası görüldü. Yerden halılarla döşenmiş odada, ayakkabılık, abdesthane ve mutfak tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada odada çok sayıda Kur’an-ı Kerim, cüz, meal bulundu.