FETÖ, minik Baha’nın da hakkını yedi

FETÖ/PDY’nin medyadaki yüzleri aralarında bulunan Atalay Demirci, 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katıldı. Yarışmada 3 oyla birincil turu gecen FETÖ üyesi Atalay Demirci, yarışmanın finaline değin geldi. Aynı şekilde memur bir ailenin çocuğu olan 5 yaşındaki ufak baterist Baha da finale değin yükseldi. Ahali oylamasına gidilen müsabaka ardından Atalay Demirci 1’inci olurken, Baha Bayırlı ise 2’nciliği aldı.

Yarışmada aldığı birinciliğin ardından ekranlara süratli bir antre yapan Demirci, özel bir kanalda program sunmaya başladı. FETÖ tarafından bilinçli olarak medyaya yerleştirilen ve hızlı bir şekilde yükselmeye başlayan Demirci’nin, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardındaki yapılan soruşturma dahilinde FETÖ’nün medya yüzü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri göre yakalanarak tutuklanan Demirci, mahkemede FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti. Demirci’nin yarışma finalinde FETÖ/PDY tarafından SMS atılarak birinci olmasının sağlandığı da ileri sürüldü. Benzer yarışmada 2’nci olan küçük Baha Bayırlı’nın da FETÖ kadar hakkının yenildiği ortaya çıktı.

“Atalay’dan alınsın Baha’ya verilsin”

Atalay Demirci’nin FETÖ itirafının ardından gazeteci Cengiz Semercioğlu, Özgürlük gazetesinde yaşananları köşe yazısına taşıyarak “Yetenek Sizsiniz Türkiye” birinciliğinin Demirci’den alınarak diğer finalist olan ufak baterist Baha’ya verilmesi gerektiğini yazdı. Ağız Dalaşı konusu haline gelen birinciliğe Baha’nın ailesi ise son noktayı koydu. Bayırlı ailesi, “Baha’nın geleceği için hakkı yenilmişse 1’inciliği verilmesi iyi olur” dedi.

Hiçbir şeyin haberdar olmayan Baha ise tek isteğinin Survivor’a gitmek olduğunu açıkladı.

Baha, Acun’a seslendi

Bayırlı ailesi evlerinin bir odasını en ince ayrıntısına kadar müzik odası yaparak Baha’nın müzik eğitimi almasını sağlıyor. Bateri çalmaya aralıksız Baha, “Derslerim mükemmel 3’üncü sınıfa geçtim. En büyük hayalim uçmak, hızlı koşmak ve Dominik’teki Survivor yarışmasına bulunma. Acun Abi, ben de Dominik Cumhuriyeti’ne gidip Survivor yarışmasına katılmak istiyorum. Orası nasıl bir yer bakmak istiyorum. Bateri çalışmalarım çok iyi gidiyor toplam 4 yıldır çalışıyorum. Ben 2 yaşındayken küçük bir bateri aldılar çalmaya başladım sonra birazcık büyüğünü aldılar derhal koskocoman bir bateri setim var. Katıldığım yarışmada bana oy veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Baha’nın babası Zekeriya Bayırlı, eski hayatlarına devam ettiklerini açıklama ederek, “Baha olağan çocukluğunu yaşıyor halen. Biz orta gelirli insanlarız, ben devlet memuru bir insanım. Biz eski yaşantımızı sürdürüyoruz. Burası ufak bir yer. Baha bateri çalmaya devam ediyor. Helen kendi istediği gibi çalıyor bir ders almıyor. Bu sene Baha’yı piyano derslerine gönderdik. Notaları ve sesleri daha iyi algılaması için. Piyano çalmaya da başladı. Yeteneği bu yönde olduğu için müziğe içten yönlendiriyoruz. Elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalışıyoruz” biçiminde konuştu.

Atalay Demirci’nin FETÖ göre SMS oyları ile birinci olduğunu arkadaşlarından öğrendiklerini kaydeden Bayırlı, şöyle konuştu:

“Biz o dönem 2’nci olduk ve konu orada kapandı. Bizim isteğimiz dışında Baha bugün yine gündeme geldi. Hayırlısı neyse o olsun. Bizim o kadar bir çabamız da yok bu konu ile ilgili. Ilk yarışmaya katıldığımızda final gibi bir hedefimiz yoktu. Baha televizyona çıksın ilerde kendini izleyeceği bir hatırası olsun istedik. O yüzde her yarışmaya gittiğimizde bir sonraki turu hedeflemedik. Fakat Baha’nın kendi sevimliliği ve çabasıyla finale değin geldik. 1’inci olsa farklı bir durumda da olabilirdik. Baht şimdilik böyleymiş.”

Baha’nın annesi Duygu Bayırlı ise, çocuğunun geleceği için birinciliğin iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Oğlunun hakkının iade edilmesini isteyen anne Bayırlı, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızdan bu yönde bilgiler geldi biz de haberlere baktık ve gördük. Baha’ya 1’incilik verilmesi ile ilgili fazla güzel tepkiler var bize. Daha önce de Baha’nın 1’inciliği hak ettiğini söylüyorlardı. O dönem için böylece bir şey düşünmedik. Baha 2’nci oldu ve kapandı durum. Bugün baştan gündeme geldi. Bize bununla ilgili dönüş olursa Baha’ya 1’incilik verirlerse biz buna hayır demeyiz. Baha müzik yapmayı fazla seviyor. Bizim bu isteğimiz yalnızca Baha’nın geleceği ve eğitim hayatı için. Zaten Baha’nın müzik kariyeri ve eğitimi için bir takviye bekliyoruz. Çünkü Baha memur bir babanın, işçi bir annenin çocuğu. Baha’ya yardım olmaya çalışıyoruz ama maddi imkanlarımız el verdiği kadar yapabiliyoruz.”

Eren Ayhan