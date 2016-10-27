FETÖ şüphelisi 45 kişi adliyeye sevk edildi

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karşın yürütülen soruşturması zarfında, gözaltına alınan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 45 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile benzer olduğu belirlenen 3. Asıl Jet Üssünde görevli arasında albayların da bulunduğu 47 subay ve astsubay hakkında geçtiğimiz hafta nezaret kararı verilmişti. Polisin, 20 Ekim Perşembe günü düzenlediği operasyonda 45 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. 45 kesin olmayan emniyetteki işlemlerinin arkasından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları da adliye bahçesinde desteklemek için toplandı. Şüphelilerden bazılarının kapüşon, bere ve elleriyle yüzlerini gizlediği görüldü. Bir şüphelinin araçtan indiği sırada “Baba” diyerek ağlaması dikkat çekti. Bazı şüpheliler ise, “Darbeci olmadık, darbeci değiliz” şeklinde slogan attı. Şüphelilerin adliyeye girmesinin arkasından yakınlarından bazıları gözyaşı döktü.