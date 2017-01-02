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FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı

– Kayseri’de yılbaşı gecesi evinin çatı katında yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:55

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci, evinin çatı katında yakalandı.

Hakkında yakalama kararı verilen, FETÖ ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla kapatılan İtimat Güvenlik firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı da olan Setenci, polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi evinin çatı katında gözaltına alındı.

Örgütün, sözde Kayseri mütevelli heyetinde de yer aldığı iddia edilen Fatih Setenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Fatih Setenci fetö

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