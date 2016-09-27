FETÖ, WhatsApp görünümlü gizli program kullanmış

Şanlıurfa’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının haberleşmede kullandığı gizli programın kurulumu ve kullanımına ilişkin detaylar, örgüt üyelerinin ifadelerine yansıdı. Örgütün toplu iletişim ağı WhatsApp görünümlü “Eagle” adlı gizli bir uygulamayı kullandığı ortaya çıktı.

Sorgulanan FETÖ üyesi polis ve askerler, örgüt içerisinde kriptolu mesajlaşma uygulaması “ByLock” ve “Eagle” programlarının işleyişine ilişkin detaylı beyanlarda bulundu. Uygulamaların örgütün “Abi” diye nitelendirdiği kişiler tarafından tavsiye edilerek telefonlara yüklendiği ifadelerde yer aldı.

Uygulamayı telefonuna yüklemeyi kabul etmeyen örgüt mensuplarına yeni telefon aldırıldığı ve aynı uygulamayı yakın çevresindekilerin telefonlarına da yükletilmesi talimatı verildiği belirtildi.

“Görünümü aynı içeriği farklı”

FETÖ‘nün “komiserlerden sorumlu” komiser yardımcısı üyesi A.Ç. ifadesinde, “Mehmet abi” olarak adlandırdığı kişinin talimatıyla “ByLock” uygulamasının telefonuna kurulduğunu söyledi.

Söz konusu programın 2015 yılından itibaren silinerek yerine daha güvenli olduğu sanılan “Eagle” adlı programın kullanılmaya başlandığını kaydeden A.Ç, ifadesinde şunları kaydetti:

“Bu programın bir özelliği seçeceğiniz bir programın örneğin, WhatsApp Kakao, oyun vb. programlara yama yapılıyor. Baktığınızda WhatsApp görünür ama içeriği Eagle programıdır. 24 saate gelen tüm mesajlar otomatik olarak silinir, oldukça güvenlidir. Bize söylenen bu programı kimse deşifre edemez, kimse tespit edemez.”

“Cemaat dışında programı kimse kuramıyor”

Komiser yardımcısı R.Ö. de aynı kişinin talimatıyla aynı uygulamayı kullanmaya başladığını anlattı.

Uygulamanın özel olarak kullanıldığını anlatan R.Ö, programın daha sonra silinmesi talimatının verildiğini ifade etti.

Programı cemaat dışında kimsenin kullanamadığını vurgulayan R.Ö, ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Eagle programı yüklendi. ByLock ve Eagle programları hafıza kartlarıyla bilgisayar aracılığı ile ya da telefonun bluetoothu aracılığıyla yükleniyor. Bunun haricinde kesinlikle indirme ile ya da başka bir yolla yüklenemez. Gülen cemaati içerisinde bu program kullanılır. Cemaat mensubu haricinde bu iki programı kimse kuramaz. Zaten sadece Gülen cemaatine özel olan sadece bu iki program vardır. Diğer programları cemaat mensupları kullanabilir ama cemaate mensup olmayan kişiler de kullanabilir ve kullanıyordur da ama ByLock ve Eagle kesinlikle cemaat mensubu kişiler kullanır.”