FETÖ yargısı milyonluk arsayı gasp etti

Selamlama Tevhid kumpasıyla telefonları dinlenen iş adamı Kamil Darbaz’ın İstanbul Göztepe’deki 9 dönümlük arsasını gasp etmek için kurulan hukuk kumpası pes dedirtti. Darbaz’ın şirketine ait arsa, ortağı Özcan Yıldırım kadar 820 bin TL’ye haksız şekilde satıldı. Arsayı alan kişi, Yıldırım’in kardeşiyle kat karşılığı anlaştı. Arsa bir haftada değerini 50’ye katladı, 15 milyon dolar kazandı. Bu haksız satışı iptal ettirmek için 9 yıldır hukuk savaşı veren Darbaz’ın haklılığını belirten üç bambaşka mahkeme emri görmezden gelindi. “Satış hilelidir” tesbiti yapan bilirkişi raporu hakimin üç kere ikazına rağmen aylarca mahkemeye getirtilemedi. FETÖ Yargıtay İmamı Hüseyin Yıldırım’ın başkan yardımcısı olduğu 17. Hukuk Dairesi, 18 ay beklettiği dosyayı duruşmaya iki gün kala kimseye haber vermeden 11. Hukuk Dairesi’ne gönderdi. 11. Daire onlarca içtihatına karşın aleyhte karar verdi. AYM’nin vereceği kararı bekleyen Darbaz’ın FETÖ yargısının fotoğrafını çeken 9 yıllık hukuk mücadelesini anlattı.

SADECE HAFRİYAT İÇİN 2,5 MİLYON TL

Darbaz’ın Özcan Şimşek’le kurduğu inşaat şirketi, 2005 yılında Sahrayı Cedid’de 9 dönümlük bir arsanın üçte birini satın aldı. Geri kalan kısmı için de 81 ayrı toprak sahibi ile kat karşılığı inşaat yerine getirmek için anlaşıldı. 33 katlı rezidans projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay bölge Darbaz, inşaata başladı. 1,5 yıl baştan başa 2 milyon 500 bin TL harcayarak taş kırma ve hafriyat çalışması yaptırdı. Bir yanlamasına da inşaatın satış ve kiralama işlemlerine başladı. Rezidansın iki katını kişisel dostlukları doğru İttifak Holding’in Adese marketler zincirine, 150 bin TL kaparo alarak kiraladı.

ORTAĞIN GÖZÜ AÇILDI

2009’da ortağının hareketlerinden şüphelenen Darbaz, o günkü değeri 12 milyon dolar olan arsanın Ekrem Sayan isimli bir kişiye 820 bin TL’ye satıldığını, bu kişinin de FC Yapı isimli bir şirket ile yeni inşaat sözleşmesi yaptığını öğrendi. Darbaz, bütün bu işlemlerin Özcan Şimşek’in şirketteki müdürlük adalet ve yetkisine dayanarak ‘Ortaklar Kurulu Kararı’ olmaksızın yaptığını ortaya çıkardı. Darbaz, FC Inşa’nın sahibini araştırınca, karşısına Özcan Yıldırım’in kardeşi olan ve satıştan 15 gün öncesine dek İgdaş’da en az ücretle çalışan Hasan Yıldırım çıktı.

ALTINBAŞLAR DEVREYE GİRMİŞ

Aynı hafta içerisinde Altınbaş Holding’in de FC Yapı ile adi ortaklık anlaşması yaptığını öğrenen ve holding sahipleri Vakkas ve Hüseyin Altınbaş ile görüşen Darbaz, haksız bir satışla karşı karşıya olduğunu anladı. Altınbaş’ları “Bu şirkette yasadışı işlemler yapıldı, lütfen bu işe müdahil olmayın” diye uyardı. Ancak uyarıları karşılık bulmadı. Darbaz akabinde de ‘devredilen şirket payının iadesi için tapu iptali’ ile ‘ortaklığın aleyhine yaptığı işler sebebiyle ortağı Özcan Yıldırım’in şirket müdürlüğünden azli” için iki farklı dava açtı. Darbaz, iki davadan biri olan Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan “ortağının müdürlükten azli” davasını kazandı, bu dava Yargıtay 11. Dairesi göre da onandı. Darbaz’ın Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı iptal davası ise 2011’de aleyhine sonuçlandı. Mahkeme bilirkişi raporuna karşın haksız satışın tespit edilemediğine karar verdi.

Benzer konuda iki öbür karar

Kamil Darbaz’ın tapu iptali istemiyle Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın Yargıtay aşamasında FETÖ yargısının röntgeni çekildi. Davanın gönderildiği 17. Hukuk Dairesi’nin başında şu an FETÖ Yargıtay İmamı olduğu için tutuklu olan Hüseyin Yıldırım vardı. Dava Yargıtay’a gönderildikten sonra 18 ay her tarafında dosyayı kendi dairesinde tutan ve 1,5 sene daha sonra 3 Haziran 2013’e duruşma tarihi veren Şimşek, dosyayı duruşma gününden iki gün önce Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne gönderdi. Darbaz ve avukatları da soluğu 11. Hukuk Dairesi’nde aldı.

SAVUNMA GEREKSIZ!

Darbaz, Yargıtay’taki duruşmayı şöyle anlattı: “Mahkeme başkanı avukatımızın savunmasını keserek ‘Zaten bu konuda haklılığınızı bildiren dairemizin içtihatları var. Bir şirketin tek gayrimenkulu varsa satış için genel kurul kararı şart’ dedi.”

DEVREYE GİRDİLER

5 üyeden oluşan Daire, “Savunma yapmanıza bile gerek değil” dediği halde iki gün sonradan oy birliğiyle Darbaz’ın karşısında karar verdi. 11. Hukuk Dairesi, aynı konuda yalnizca 11 ay önce Darbaz’ın lehinde karar verdiğini unuttu. Darbaz, şirket ortağı Özcan Yıldırım’in müdürlükten alınmasına ilişkin dava onaylanırken tapu iptal davasının reddedilmesini şöyle yorumladı: “Müdürlük konusu zaten şirketin içi boşaldığı için diğerlerinin dikkatini çekmedi. Bu yüzden mahkemeye müdahale etme gereği duymadıklarını düşünüyorum. Ancak tapu söz konusu olunca devreye girdiler, böylece görünüyor.” Darbaz, projeyi hileli satmak sebebiyle tamamlayamayınca; daireleri sattığı ve dükkanları kiraladığı üçüncü kişiler göre da haksız satışın iptali için dava açıldı. İki bambaşka davadan İttifak Holding, kira sözleşmesine dayanarak Anadolu Adliyesi 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı. Yargıtay 17. Dairesi mahalli mahkemenin satışın iptali kararını onayladı. Projeden daire satın bölge başka bir mağdurun 45. Ticaret Hukuk Mahkemesi’nde açtığı diğer bir davada ise satış iptaline karar verildi. Hatta bu duruşma, hileli satışa karar verirken arsanın bedelinin 6 milyon 339 bin TL olduğunu tespit etti. Bu davanın neticesinin Yargıtay’da aleyhlerine sonuçlanmasını durdurmak isteyen FC Yapı, dosya Yargıtay’a gitmeden mağdur kişiye daire teklif ederek konuyu kapattı.

Yargıtay’ı etkileyen Altınbaş mı?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2 bin 527 sayfalık FETÖ iddianamesinde FETÖ’nün Türkiye imamının yardımcılığını yapan Hazım Sesli ile irtibatlarının olduğu belirli Altınbaş Holding sahiplerinden İmam Altınbaş ile Hüseyin Altınbaş’ın FETÖ ile ilişkilerinin arsa ile ilgili davalar üstünde etkin olup olmadığı merak ediliyor. Ayrıca Vakkas Altınbaş’ın damadı Bulut Akacan ile Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Ömer Hasırcılar’ın KKTC’de etkinlik gösteren FEO isimli karşılıklı gayrimenkul şirketi bulunuyor. Ekonomist Dergisi’nin Mart 2017 tarihli sayısında Altınbaş Holding Idare Heyeti Başkanı Vakkas Altınbaş, aynı arsaya yapacakları inşaat girişiminden bahsetmişti. Vakkas Altınbaş, oğlu Orkun Altınbaş ile Serdar Altınbaş’ın laf konusu arsa üzerinde 300 milyon TL kazanç beklentili bir inşaat yapacaklarını anlatmıştı. Arsa halen Darbaz’ın arsasının haksız şekilde devredildiği FC Yapı’nın üstünde belirtilen görünüyor.

AYM kararıbekleniyor

Kamil Darbaz, hileli satmak ile elinden alınan arsa ve projesi için araştırmacı raporları, hukuk mütalaası, Yargıtay içtihatları, 3 ayrı mahalli mahkemenin hileli satışı saptayan kararına rağmen netice alamayınca 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Sonucu bekleyen Darbaz, arsaya Altınbaş Holding’in inşaat hazırlığı yaptığını gazete haberlerinden öğrenince AYM’den tedbir talep etti. Darbaz şunları söyledi: “Bizim projemizi kendi projeleri gibi lanse ediyorlar. Altınbaş, tek kuruş harcamadan projeden 300 milyon TL gelir beklediklerini söylüyor. Hukuksuzluğun giderilmesi, projeden daire alacakların mağdur olmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk” dedi. Darbaz’ın şirketine ait arsanın ortağı göre Darbaz’ın haberi olmadan satıldığı Ekrem Sayan’ın duruşma tutanaklarındaki “Yatırım için aldım” şeklindeki ifadeleri de sinyâl. Darbaz bu açıklamanın komikliğine uyarı çekerek “Bu birey arsayı bir hafta daha sonra ortağımın kardeşine ve yeğenlerine ait FC Yapı isimli şirkete kat karşılığı veriyor. 15 milyon doların üstünde bir gelir elde ediyor. Bu durumda bir haftada parasını 50’ye katlamış oluyor.”



Kaynak: Yenişafak