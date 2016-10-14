FETÖ zanlısı “bombalı eylem” planı yapmış

KAYSERİ – TEVFİK IŞIK – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski astsubayın evinde, patlayıcı yapımı ve bombalı saldırı planına ilişkin el yazısıyla hazırlanmış notlar ile 15 Temmuz’u işaret eden yazı bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Eylül’de FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen vakıf, dernek, eğitim kurumları ve yurtlara yönelik operasyon başlatıldı.

Toplam 65 kişiye yönelik gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, OHAL kararnamesi kapsamında kapatılması kararlaştırılan Kimse Yok mu Derneğinin yöneticilerinden olduğu belirlenen eski astsubay Ümit Özen de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir Cezaevine gönderildi.

– Bombalı eylem notları

Eski astsubay Ümit Özen’in evindeki aramada, bir deftere el yazısıyla yazılmış, TNT’den patlayıcı yapılışı ile molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı hazırlanışına dair notlar bulundu.

Bombanın hazırlanmasına dair bilgilerin yer aldığı nottaki “Bina giriş çıkışlarına dair iyi bir analiz yapılması, zamanlamanın hesaplanması, canlıya zarar riskinin hesaplanması, hedefe mesajın ne olması gerektiği, iyi eleman seçimi” gibi ifadeler dikkati çekti.

– 15 Temmuz’a işaret

Ümit Özen’in evinde ele geçirilen kağıtlar arasında 15 Temmuz’a işaret eden bir not da bulundu. Küçük bir kağıda el yazısıyla yazılmış notta, “Tereddüt yok, taviz yok. Anadolu’dan küfrün kökü kazınacak. 15 Tem 2016 cuma” ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

Ele geçirilen başka bir kağıtta ise tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ve telefonların PTT kanalıyla yapılması gerektiğine ilişkin yazılar bulundu.

Özen, ifadesinde, not kağıtlarının kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi. Bunların günlük şahsi notları olduğunu söylediği bildirilen Özen’in patlayıcı madde yapımıyla ilgili notlar hakkında ise açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenildi.

– FETÖ’nün kurumlarında çalışmış

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşındaki Ümit Özen’in, astsubay olarak görev yaparken 1980’de “irtica” gerekçesiyle ordudan atıldığı, 2011’de ise hakları iade edilerek emekli sayıldığı tespit edildi.

Özen’in, ordudan atıldıktan sonra 1989-1994 döneminde FETÖ’nün önemli merkezlerinden olduğu bilinen İzmir’deki Özel Yamanlar Kolejinde memur olarak çalıştığı belirlendi. Kayseri’deki Özel Kılıçaslan Lisesinde (OHAL kararnamesiyle kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredildi) 1994-2005 yıllarında kütüphane sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edilen Özen’in aynı zamanda Kimse Yok mu Derneğinin Kayseri Şubesinde yönetici pozisyonunda faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Özen’in eşinin de FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF’ye devredilen ve yöneticileri tutuklanan Boydak Holdinge bağlı Merkez Çelik Fabrikasında terzilik yaptığı belirlendi.