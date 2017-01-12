FETÖ'den devralınan hastanede ilk bebek doğdu

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) Sağlık Bakanlığına devredildikten bir süre sonra yeni hizmete açılan hastanede ilk bebek dünyaya geldi.

Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanede, ilk bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Koç, milletin malıyla yapılmış ve 15 Temmuz sonrası Sağlık Bakanlığına devredilen hastaneyi milletin hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Hastanenin modern şartlarda inşa edildiğini vurgulayan Koç, “Hastane tıbbi malzeme olarak boştu. Bizde 2 ay içerisinde bütün tıbbi malzemelerini sıfırdan aldık. Hastanemize 15 gün önce çocuk birimimizi taşımıştık. Bugün itibariyle de acil servis, poliklinikler ve kadın doğum servisini hastanemize yerleştirdik.” diye konuştu.

Koç, daha sonra “Asiye” bebeğin anne ve babasını odasında ziyaret ederek çeyrek altın taktı ve hayırlı ömürler diledi.