FETÖden el konulan et lokantasının adı değişiyor

FETÖ soruşturması kapsamında Bolu Dağı’nda bulunan İsmail’in Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Çolak yurt dışına kaçarken, Düzce Valiliğinin kararı ardından polis ekipleri D-100 karayolundan et lokantasına girilen bölümü bariyerlerle kapatarak iş yerinin ruhsatı iptal edildi.

3 aydan bu yana kapalı olan et lokantası Boluspor Kulübü yöneticisi iş adamı Abdulrahim Uzunoğlan göre mülk sahibinden 10 yıllığına kiralandı. Abdulrahim Uzunoğlan, “Mülk sahibi avukatları yoluyla başsavcılığa kendi prosedürlerini yerine getirmek için başvurularını yaptılar. Biz 10 yıllık kira sözleşmemizi yaptık. Mal sahibi kendi prosedürlerini bitirdikten daha sonra yeri bize teslim edecek. Bolu Dağı’nda Cafer Sanatçı olarak kendi işyerimde hizmet veriyorum. Almış olduğumuz yerde de ayrı bir ad aşağı aynı lezzeti vererek hizmet vermek istiyoruz” dedi.

Atanan kayyumun işletmeye olması sebebiyle kendisinin bir sorunu olmadığını söyleyen Uzunoğlan, “Kayyum işletmede olduğu için mülk sahibi ile kayyumun arasındaki sorun. Mülk sahibi eski sözleşmeyi fesh ettiği için yeni bir kiracıyla anlaşma yaptı. Resmi prosedürle mal sahibi ilgileniyor. İşlemlerini bitirip yeri bize teslim edecek” biçiminde konuştu.

“Hiç bocalama etmedim”

İşletmenin eski sahibinin FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmasından nedeniyle işletmeyi kiralarken bocalama etmediğini gösteren Abdulrahim Uzunoğlan, “İşyerini kiralarken hiç bocalama etmedim. Çünkü emsalleri var. Mülk sahibinin FETÖ ile bir ilgisi olmadığını biliyorum. 28 yıldır yerin sahibi olan bir birey. Kendimden de kesin olduğum için hiçbir hastalık duymadım” diye konuştu.

Ali Yıldız – Bülent Velioğlu