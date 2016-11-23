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FETÖden kapanan kadınlar derneği tekrar açıldı

23 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonlar zarfında Kanun hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Turkuaz kadınları derneğinin Sehven kapatıldığı ortaya çıktı.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 00:03
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23 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonlar zarfında Kanun hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Turkuaz kadınları derneğinin Sehven kapatıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkanı Fatma Ergün’ün yaptığı itirazlar neticesinde yapılan incelemeler sonucu derneğin yanlışlıkla kapatıldığı belirlendi.

Bugün devlete ait gazetede yayınlanan 677 sayılı KHK ile sevhen kapatılan dernekler aralarında yer alan derneğin her tarafta açılmasına karar verildi. Nazilli’de açılan tek dernek olan Turkuaz kadınları dernek yöneticilerinin konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacakları öğrenildi. 

Veysel Karahan 

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