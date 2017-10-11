FETÖ’den yargılanan eski polislerin “ByLock” analiz raporları ortaya çıktı

Afyonkarahisar 2. Ağır Canice mahkemesinde görülen duruşmalarda sanıklar “silahlı terör örgütü” üyesi oldukları gerekçesi ile ayrı olarak başat karşısına çıktılar. Esir sanıklardan Ali Burma, Halil Karacan, İsmail Dere, İrfan Çetin, Levent Sağlam, Selçuk Erdoğan, Süleyman Gür, Şükrü Taktak, Onur Başoğlu ile tutuksuz davalı Akif A.’nın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların yargılandıkları davalarda yaptıkları savunmalarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

Tutuklu sanık Selçuk Erdoğan, ByLock kullanmadığını ve yurtta kaldığı zaman içerisinde İ. D. isimli şahsa telefon hattı aldığını söyledi. İ.D.nin isimli şahsın ByLock yüklemiş olabileceğini açıklayan Erdoğan hakkında oysa suçlamaları kabul etmedi. Erdoğan’ın davası 2 Kasım 2017 tarihine erteledi.

Bir diğer tutuklu sanık Halil Karaca’ın ise dosyası Ankara’da 2. Ağır Canice Mahkemesi’nde hakkında açılan ve devletin sıcacık sırlarını ifşa etme suçlarından yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

“Banka Asya’ya talimatla para yatırmadım”

Polis memuruyken KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan İsmail Akarsu’da baskın karşısına çıktı. Akarsu’ın ByLock tahlil raporların geldiğini söyleyen mahkeme heyeti, Akarsu’ın 15 ay süre ile ByLock kullanıldığını ve ara sıra giriş yaptığını dile getirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutsak davalı Çay, Banka Asya’veya talimatla para yatırmadığını ifade etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmasının 2 Kasım 2017 tarihine ertelenmesine kara verildi.

Bolvadin İlçe Güvenlik Müdürlüğünde Emniyet Amiri olarak atama yaptığı esnada KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan eski polis Levent Sağlam’ında duruşmasında ByLock çözümleme raporları okundu. Sağlam’ın ByLock’u birincil ve son olarak tayin yaptığı Bolvadin ilçesinde kullandığı, Bolvadin açık havada İzmir ve Konya’da da ByLock kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Suçlamaları kabul etmeyen Sağlam, ek zaman içinden gelerek her tarafta savunma yapmak istedi. Sağlam’ın duruşması da 2 Kasım 2017’ye ertelendi.

“Ben Pensilvanya’ya bile gitmedim”

KHK ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyeliğinden ihraç edilen Şükrü Taktak’ta savunma yaptı. Duruşmada şahitlik eden R.D. ve B.E., isimli şahısların kendisi hakkında verdiği ifadelerini kabul etmeyen tutuklu sanık Taktak, R. D. ile aralarındaki husumetten dolayı böyle bir şey söylediğini belirtti. R. D. ise Taktak’ın ödev yaptığı esnada kendisine mobbing uyguladığını ve kendini sohbetlere gelmesi konusunda baskı yaptığını da ifade etti.

Üniversitede atama yapan şahit B.E. ise Taktak’ın ABD’ye doktora için gittiğini ve ABD dönüşünde kendisini ziyaret ettiğini kaydetti. Taktak’a ABD’de “Hoca efendiyi ziyaret ettin mi?” biçiminde ziyaret esnasında bir soru sorulduğunu ve Taktak’ın da ziyaret ettiğini söylediğini öne sürdü. Tanık B. E.’nin ifadesinin üstüne Taktak, “Hakiki yok. Ben Pensilvanya’ya bile gitmedim. Söylediklerini kabul etmiyorum” dedi. Duruşma heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 2 Kasım 2017 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Gökten Ceylan