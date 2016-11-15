FETÖnün ablalarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında FETÖ’nün ’ablalarına’ yönelik Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 28 kişiden 8’i gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Konya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 28 örgüt ablası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgüte bağlı 28 kişiyi gözaltına edinmek için 14 ilde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti işlem düzenlendi. Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 28 kişiden Konya’da hakkında yakalama yer alan 9 kişiden 4’ü, öteki illerde de 4 birey almak üzere 8 birey gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıhhat kontrolünden geçirilerek ifadeleri gücüne gitmek üzere emniyete götürüldü.

Haklarında yakalama kararı yer alan diğer şüphelilerin yakalanması için incelemeler sürüyor.