FETÖ’nün çöpçatanlık çalışmaları ortaya çıktı
FETÖ/PDY’nin örgüt içinde ‘evlilik’ profillerini ve ‘aile’ düzenini sağlayan ‘İzdivaç’ yapılanmasına yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 20 kentte eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanan ve mesajları deşifre edilen “İzdivaç” sorumlusu sözde ‘Abi’ ve ‘Abla’lardan oluşan aranan 106 kişiden 65’i yakalandı.
FETÖ, ‘EŞ’ ADAYLARINI A, B, C VE ‘TURİST’ DİYE KATEGORİLERE AYIRMIŞ
Firari durumdaki 41 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, polis ilk olarak ‘Bylock’ yazışmalarından FETÖ’nün İstanbul’daki 5 ‘izdivaç ablası’ ile 2 ‘İzdivaç abisi’ne ulaştı. Şüphelilerin 2014 yılı sonrasında evlendirdiği 73’ü kadın, 99 isim tespit edildi.
Örgütün bekar mensuplarına yönelik çarpıcı evlilik çalışmaları da, kendi aralarında kullandıkları gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarına yansıdı. Buna göre evlilikten sorumlu FETÖ üyesi ‘Abi’ ve ‘Abla’ların, listelerindeki kadın eş adaylarını “A”, “B”, “C” ve “Turist” diye 4 ayrı kategoriye ayırdıkları öğrenildi. Listeye göre ‘A’ kategoridekilerin devletin hassas kurumlarında çalışan emniyet ve yargının üst düzey yöneticileri, ‘B’ kategorideki adayların ‘emniyet amiri’, ‘başkomiser’ ve ‘komiser’ ile yargıda ‘hakim’ ve ‘savcılar’, ‘C’ grubundakiler; çeşitli kurumlardaki devlet memurları, ilçe kaymakam ve adayları, ‘turist’ listedekilerin ise Dışişleri Bakanlığı, başkonsolosluk ve konsolosluk yetkilileri için ayrıldığı ileri sürüldü.
KADIN ‘EŞ’ ADAYI AYNI ANDA 3 ERKEK ADAYA ÖNERİLMİŞ
Örgüt içinde ‘evlilik’ profillerini ve ‘aile’ düzenini sağlayan ‘İzdivaç’ sorumluları arasındaki bir yazışmada, eş adayı bir kadının aynı anda 3 erkek eş adayına önerildiği ortaya çıktı. Sözde “İzdivaç” sorumlusunun deşifre edilen o yazışmalarındaki bir başka ‘sorumlu’ya gönderdiği Bylock mesajında ‘’Tuğba’yı hem Aydın, hem Vehbi’ye göndereyim mi? ‘’Bilge’yi de Selim Bey’e rağmen başka taliplere de yollayayım mı?” mesajı ortaya çıktı.
Deşifre edilen başka bir yazışmada ise, “Hocam izdivaca bakan yeni ‘Abi’ ile oraya gelip teyitleşelim mi?.. Bylock vs.. Ya da ben ‘Abi’yle CV’leri vereyim mi?” diye sorduğu ortaya çıktı.
Söz konusu şifreli mesajlara göre FETÖ’nün evlilik yapılanmasında özellikle sözde ‘Abi’lerin son sorumluluğu aldığı, evlilik öncesi uydurulan ‘eş’lere imza attırdıkları kaydedildi.
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