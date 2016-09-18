FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3. sınıf emniyet müdürü Konya’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Konya Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğünde görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Nihat U’nun, Yazır Mahallesi’nde olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gitti. Polisi fark eden Urgancı, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracı durdurulan Urgancı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Urgancı’nın, kendisini yakalayan polislere, “Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim” dediği, polislerin de, “Sen teröristsin” şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.

Şüphelinin daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Nihat U, ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.