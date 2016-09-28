FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’ne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

YOZGAT (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’ne yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, “FETÖ/PDY adına himmet toplama, sistematik şekilde finans sağlama, örgütle bağı olanların terfi ettirilmesi, bağı olmayanların psikolojik baskı uygulanarak istifaya zorlanması veya iş akitlerinin feshedilmesi” iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu suçlara karıştıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 kişiden 15’ini gözaltına aldı.

Yozgat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.