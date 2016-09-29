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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Konya’da 13 infaz koruma memuru gözaltına alındı

29 Eylül 2016 Perşembe, 10:33
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 13 infaz koruma memuru yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 13 infaz koruma memuru Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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