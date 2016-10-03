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03 Ekim 2016 Pazartesi

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Eskişehir’de gözaltına alınan 12 jandarma personeli, adliyeye sevk edildi

03 Ekim 2016 Pazartesi, 11:00
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 jandarma personeli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Eylül’de adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan jandarma personeli uzman çavuş ve astsubay 12 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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