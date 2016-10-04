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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5’i, tutuklandı

04 Ekim 2016 Salı, 10:18
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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YOZGAT (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5’i tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yozgat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan Burak Karaaslan, Metin Kılınç, Mehmet Varinli, Mustafa Şafak ve Mustafa Erciyas çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 4’ü savcılıkça, 9’u ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat’ta 28 Eylül’de Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 4 zanlıdan, 3’ünün daha yakalanmasıyla sayı 18’e çıkmıştı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma yozgat

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