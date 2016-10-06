FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
– Eski Çankırı Vali Yardımcıları Demirbaş ve eşi serbest bırakılırken, eski Bayramören Kaymakamı Çelik tutuklandı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Bayramören Kaymakamı Halil İbrahim Çelik tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski Çankırı Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş ve eşi Meral Batı Demirbaş ile eski Bayramören Kaymakamı Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Meral Batı Demirbaş savcılık tarafından serbest bırakılırken, Hüseyin Demirbaş ve Çelik tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Demirbaş mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken, Çelik tutuklandı.