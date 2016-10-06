FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında kentte, bin 246 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 275’inin tutuklandığını söyledi.

Gül, makamında düzenlediği basın toplantısında, Sivas’ta, FETÖ ile mücadele çalışmalarının 15 Temmuz’dan önce başladığını belirtti.

Sivas’ın FETÖ operasyonlarında diğer illere göre bir adım önde olduğunu aktaran Gül, “Yani çoğu il 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadele başlatırken bizim emniyetimiz, jandarmamız ve diğer kurumlarımız 15 Temmuz’dan çok önce bu operasyonları başlattı. Bu açıdan şanslı ve daha avantajlı durumdayız.” dedi.

Gül, FETÖ ile mücadele kapsamında Sivas’ta yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Sivas’ta şimdiye kadar bin 246 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 275’i tutuklu, 133’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 36 aranan şahıs var. 508 memur görevinden ihraç edildi, 88 soruşturma devam ediyor, 650 tane de açığa alma var. Özellikle adli işlemlerle ilgili sivil, memur ayrımı yaptığımızda 152 siville ilgili işlem yapılmış, 298 de memurlarla ilgili yaptığımız işlem var. FETÖ ile ilgili süreç ayağı yere basması gereken ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın çok net ifade ettiği talimatlara göre yapılması gereken iştir. Nedir o, birincisi adil olacaksınız, bize söylenen bu. İkincisi FETÖ’ye bulaşan kim olursa olsun, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Üçüncüsü ise istatistiki olarak, rakamlar fazla olsun diye suçsuz, günahsız kimse alınmayacak. Sivas ilk baştan beri bu kriterlere uyarak çalışma yapıyor. Bu anlamda da gerek savcılığımız gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse istihbarat teşkilatımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.”

Sivas’ta FETÖ’ye yönelik operasyonların devam edeceğini dile getiren Gül, “Bu bir süreç, önemli olan suçluyla suçsuzu birbirinden ayırmak, doğru karar vermek. Kamuoyunda gerçekten bu işe bulaşmış kişilerin tespit edilerek adli makamlara teslim edilmesi. FETÖ soruşturmaları şehitlerin bizlere emaneti. Bu anlamda başka illerde olduğu gibi bizde de bu iş kararlılıkla devam etti ve devam edecek.” diye konuştu.

Vali Gül, FETÖ operasyonlarındaki amacın suçluların cezalandırılması olduğunu, idareciler olarak bu anlamda üzerilerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını ve hassasiyetle davrandıklarını vurguladı.

– “Şehitlerin kanı asla yerde kalmayacak”

Açığa alınan ve meslekten atılan kamu görevlileriyle ilgili bir itiraz mekanizması olduğunu da aktaran Vali Gül, 704 kişinin itirazda bulunduğunu söyledi.

Bunlar arasında askeri okul öğrencileri, mahalli idareler, üniversite, emniyet ve sağlık ile diğer kurum personelinin bulunduğu bilgisini veren Gül, bunlarla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini dile getirdi. Herkesin içinin rahat olmasını isteyen Gül, şöyle devam etti:

“Şehitlerin kanı asla yerde kalmayacak. Bu süreç Sivas’ta da Türkiye genelinde de gittiği yere kadar gidecek. Vatandaşlardan ihbarda bulunanlar, bilgi verenler oluyor, isimsiz ihbar istemiyoruz. İsimli ve kendisini de belli ederek 17-25 Aralık’ın da milat olduğunu bilerek, ‘ben şu adamı gördüm, 17-25’ten sonra şu işlerin içerisindeydi’ diyen varsa bizim kapımız da emniyetin kapısı da diğer kurumların kapısı da 24 saat açık. 17-25 Aralık’tan önce de suç unsuru varsa yani bu evrakta sahtecilik olur, silahlı terör örgütüne üyelik olur buna benzer işler varsa bu da kabul.”