FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18’i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 21 asker tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, “anayasayı ihlal”, “yasama organını engellemeye teşebbüs”, “hükümete karşı isyan”, “Türkiye Cumhuriyeti’ne silahlı isyan” ve “FETÖ/PDY’ye üye olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulanmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2’si binbaşı, biri yarbay, biri yüzbaşı, biri üsteğmen ve 16’sı astsubay 21 kişi tutuklandı. Askerlerden 2’sinin emekli olduğu öğrenildi.

Konya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında 21 askerin bulunduğu 56 kişi gözaltına alınmıştı.