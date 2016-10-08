FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
– Adliyeye sevk edilen 3 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
08 Ekim 2016 Cumartesi, 13:15
KARAMAN (AA) – Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kadın öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda öğretmenler E.K, Ş.K. ve F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.