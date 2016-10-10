FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KARAMAN (AA) – Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 öğretmenden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda Aktif Eğitim-Sen Karaman Şubesi üyesi oldukları ve “ByLock” kullandıkları öne sürülen 11 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Abdurrahim K, Ömer Seyfettin B, Emin A, Mahir Z. ve Ekrem G. tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.