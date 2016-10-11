FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Kırıkkale’de FETÖ’nün “öğrenci evlerinin abisi” olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün “öğrenci evlerinin abisi” olduğu iddia edilen Mevlüt K. ile Yasin C’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mevlüt K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yasin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.