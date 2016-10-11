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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Karaman’da adliyeye sevk edilen 11 öğretmenden 1’i tutuklandı

11 Ekim 2016 Salı, 18:24
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KARAMAN (AA) – Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 öğretmenden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 5 Ekim Çarşamba günü gözaltına alınan 28 öğretmenden 6’sı polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11’i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk adilen bu zanlılardan 1’i tutuklandı, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün de 28 öğretmenden 11’i adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 5’i tutuklanmış, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'nün darbe girişimi Karaman

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