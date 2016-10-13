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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Konya’nın Ereğli ilçesinde adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2’si tutuklandı

13 Ekim 2016 Perşembe, 13:50
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6’sı savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, ilçede örgütün önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari A.K, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde saklandığı bir akrabasının evinde yakalandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Konya'daki FETÖ soruşturması

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