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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Kırıkkale’de 9 şüpheli gözaltına alındı

14 Ekim 2016 Cuma, 15:29
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün daha önce kapatılan okullarında ve yurtlarında öğretmenlik yaptıkları, kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandıkları ve çeşitli kurumlarda FETÖ gruplarının “sorumlu abileri ve yöneticileri” oldukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

fetullahçı terör örgütü Kırıkkale

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