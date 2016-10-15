FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
– Konya’nın Ereğli ilçesinde adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1’i tutuklandı
15 Ekim 2016 Cumartesi, 12:30
KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Ereğli’de gözaltına alınan 2 iş adamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan diğer zanlı tutuklandı.