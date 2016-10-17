Ana Sayfa   >   Genel   >   FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

17 Ekim 2016 Pazartesi, 20:00
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

Benzer Konular

AK Parti Nevşehir milletvekilleri 15 Temmuz'u değerlendirdi
AK Parti Nevşehir milletvekilleri 15 Temmuz'u değerlendirdi
Nevşehir Külliyesi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor
Nevşehir Külliyesi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor
6. Uluslararası Hacıbektaş Aşure Günü Programı
6. Uluslararası Hacıbektaş Aşure Günü Programı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kadın tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma başlatılan ev hanımları A.Y, Nimet S. ile öğretmenler Şeyma T. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nimet S. ile Şeyma T. Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ tutuklama Nevşehir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet