FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kadın tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma başlatılan ev hanımları A.Y, Nimet S. ile öğretmenler Şeyma T. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nimet S. ile Şeyma T. Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.