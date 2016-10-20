FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 40 rütbeli asker yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlanması ve örgüt faaliyetlerine iştirak edilmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 47 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yürütülen operasyonda 40 rütbeli asker gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.