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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Konya’da sürdürülen soruşturma kapsamında, 15 adliye çalışanı gözaltına alındı

20 Ekim 2016 Perşembe, 10:47
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 15 adliye çalışanı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının adliye çalışanlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen 17 adliye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliyi kent merkezinde gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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