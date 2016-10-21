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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Kırıkkale’de gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

21 Ekim 2016 Cuma, 10:15
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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GÜNCELLEME – FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 öğretmen adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ekim’de gözaltına alınan 14 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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