FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 rütbeli asker, adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte finans sağlanması ve örgüt faaliyetlerine iştirak edilmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerlere yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 45 rütbeli asker, Çevik Kuvvet araçlarıyla adliyeye getirildi.

Araçtan indirilip polisler eşliğinde tek tek adliye binasına alınan şüphelilerden biri, yakınına “maaşı çek, maaşı bırakma” diye seslendi.

FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 47 asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Ekim’de eş zamanlı yürütülen operasyonda aralarında 2 albay, bir yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 rütbeli asker gözaltına alınmıştı.