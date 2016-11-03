Ana Sayfa   >   Genel   >   FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Eskişehir’de müftülük personeline yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

03 Kasım 2016 Perşembe, 11:45
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

Benzer Konular

600 gram doğan Tunahan bebek hayata tutundu
600 gram doğan Tunahan bebek hayata tutundu
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
Eskişehir'deki 35 bin kişilik stadyumun açılış tartışmaları
Eskişehir'deki 35 bin kişilik stadyumun açılış tartışmaları

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 müftülük personeli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 Ekim’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Firari bir zanlının arandığı bildirildi.

eskişehir fetö müftülük

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet