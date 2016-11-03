FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
– Eskişehir’de müftülük personeline yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
03 Kasım 2016 Perşembe, 11:45
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 müftülük personeli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 Ekim’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Firari bir zanlının arandığı bildirildi.