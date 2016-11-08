FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

KONYA (AA) – Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 35’i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan öğretmenlerden 41’i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından, nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 35’i tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’da daha önce açığa alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı iddia edilen 108 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 3 ve 4 Kasım’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 84’ü yakalanmıştı.