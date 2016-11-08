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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Çankırı’da soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

08 Kasım 2016 Salı, 23:40
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 5’i örgütün şifreli yazışma programı olan “ByLock” kullandığı iddiasıyla tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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