FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü personeli şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.